Участники Фестиваля молодежи из 17 стран побывали в Лабытнанги

В Лабытнанги прибыли участники региональной программы Международного фестиваля молодежи. Гостями города стали молодые люди из 17 стран, в том числе из Танзании, Доминиканы, Индии и Индонезии, рассказала в соцсетях глава Приуральского района Марина Трескова.