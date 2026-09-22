Участники Фестиваля молодежи из 17 стран побывали в Лабытнанги

В Лабытнанги прибыли участники региональной программы Международного фестиваля молодежи. Гостями города стали молодые люди из 17 стран, в том числе из Танзании, Доминиканы, Индии и Индонезии, рассказала в соцсетях глава Приуральского района Марина Трескова.
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