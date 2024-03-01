Будет вкусно
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Будет вкусно

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В 3-х банках готовлю обед и ужин на всю семью! Никакой грязной посуды

В 3-х банках готовлю обед и ужин на всю семью! Никакой грязной посуды

Такой обед и ужин в разы полезнее приготовленного на плите! Все продукты запекаются, а не жарятся. Получается удивительно вкусно, сытно и в меру калорийно! В 3-х банках можно приготовить сразу и суп, и жаркое (мясо с картошкой), и гарнир (тушёная капуста).

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Комментарии
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Lora Некрасова
Что вы придираетесь? Всем понятно, что не надо мыть кастрюли, сковородки и прочую утварь, которую используют при обычном приготовлении. Это рецепт для хозяек, у которых мало времени на возню на кухне. Или для тех, у кого уже мало сил на эту возню, как у меня.  А покушать вкусно хочется. Умница хозяйка.
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TM
Tatyana Maranjyan
Да, на газетку вывалить - это круто! 😍
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Анна Маулиева
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