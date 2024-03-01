В 3-х банках готовлю обед и ужин на всю семью! Никакой грязной посуды

Lora Некрасова

Что вы придираетесь? Всем понятно, что не надо мыть кастрюли, сковородки и прочую утварь, которую используют при обычном приготовлении. Это рецепт для хозяек, у которых мало времени на возню на кухне. Или для тех, у кого уже мало сил на эту возню, как у меня. А покушать вкусно хочется. Умница хозяйка.