Такой обед и ужин в разы полезнее приготовленного на плите! Все продукты запекаются, а не жарятся. Получается удивительно вкусно, сытно и в меру калорийно! В 3-х банках можно приготовить сразу и суп, и жаркое (мясо с картошкой), и гарнир (тушёная капуста).
В 3-х банках готовлю обед и ужин на всю семью! Никакой грязной посуды
Комментарии
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Lora Некрасова
Что вы придираетесь? Всем понятно, что не надо мыть кастрюли, сковородки и прочую утварь, которую используют при обычном приготовлении. Это рецепт для хозяек, у которых мало времени на возню на кухне. Или для тех, у кого уже мало сил на эту возню, как у меня. А покушать вкусно хочется. Умница хозяйка.
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7 час.
TM
Tatyana Maranjyan
Да, на газетку вывалить - это круто! 😍
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6 час.
Анна Маулиева
Удобно ,если с собой ,на работу ,брать. Уже готовая порция.
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4 час.
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