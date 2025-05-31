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В петербургском Пулково четыре рейса отменено и два задержано

В петербургском Пулково четыре рейса отменено и два задержано

Информация об этом появилась на онлайн-табло воздушной гавани. Так, среди отмененных рейсов есть авиакомпания Express Air по направлению Энфида-Хаммамет, FlyOne Armenia в Ереван, а также «Аэрофлот» в Москву.

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