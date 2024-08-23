США анонсировали новый пакет военной помощи Украине

США подготовили новый пакет военной помощи Украине на сумму 125 миллионов долларов. О его выделении может быть объявлено уже сегодня, сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники в Белом дом.
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