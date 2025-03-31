БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Никита Масленников: Российская Арктика — это Клондайк

Никита Масленников: Российская Арктика — это Клондайк

Севморпуть продолжат олени, железные дороги и малая авиация Георгий Смирнов Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Материал комментируют: Никита Масленников Советский опыт освоения арктической зоны очень даже востребован, заявил председатель Морской коллегии Николай Патрушев на полях международного форума «Арктика — территория диалога».

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