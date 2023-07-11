Кремлёвский повар: послевкусие

иногда свои мысли (скорее доывслы) лучше оставлять при себе...

Автор, не надоело мусолить тему? Ваши сентенции никому не интересны....

ДП

Дмитрий Пузанов

В этой статье, конечно, есть здравые мысли. Но их наличие не оправдывает ряд нелепых домыслов и прямых искажений действительности. Если кому-то еще интересна эта тема - посмотрите лучше интервью Скотта Риттера https://www.youtube.com/watch?v=lnXiE6XMyXc&t=9s