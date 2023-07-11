Я, наверное, последний, кто назвал Евгения Пригожина «кремлевским поваром». Поскольку в этом качестве мы его вряд ли еще когда-нибудь увидим после той похлебки, которую он заварил 24 июня сего года.
Кремлёвский повар: послевкусие
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Misha Glusch
иногда свои мысли (скорее доывслы) лучше оставлять при себе...
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12 час.
Татьянка Яцук
Автор, не надоело мусолить тему? Ваши сентенции никому не интересны....
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11 час.
ДП
Дмитрий Пузанов
В этой статье, конечно, есть здравые мысли. Но их наличие не оправдывает ряд нелепых домыслов и прямых искажений действительности. Если кому-то еще интересна эта тема - посмотрите лучше интервью Скотта Риттера https://www.youtube.com/watch?v=lnXiE6XMyXc&t=9s
Скотт Риттер • Мирных переговоров НЕ БУДЕТ! С России довольно!
YouTube
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10 час.
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