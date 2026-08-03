Природные соединения коры и губок активны против лекарственной малярии

Малярия уносит ежегодно более 600 000 жизней, большинство из которых — дети в Африке. Ситуацию усугубляет нарастающая резистентность к артемизинину — главному противомалярийному препарату последних десятилетий.
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