Главная беда в том, что с утратой деревни страна теряет свою идентичность

Говоря об «архетипах» наций, нельзя не заметить некую «странность», «непонятность» «менталитета», а проще говоря – характера русского человека (для иностранцев): хлебосольство, бескорыстие, широта души, искренность и приверженность правде (конечно, обо всех так не скажешь), и всё же: «Не в силе Бог, а в правде» – укоренённое представление русских о Боге, которое всегда незримо присутствует, пожалуй, точнее всех определений, суждений и максим характеризует именно наш народ, как а́ктора истории.