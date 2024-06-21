РУССКАЯ НАЦИОНА...
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Главная беда в том, что с утратой деревни страна теряет свою идентичность

Главная беда в том, что с утратой деревни страна теряет свою идентичность

Говоря об «архетипах» наций, нельзя не заметить некую «странность», «непонятность» «менталитета», а проще говоря – характера русского человека (для иностранцев): хлебосольство, бескорыстие, широта души, искренность и приверженность правде (конечно, обо всех так не скажешь), и всё же: «Не в силе Бог, а в правде» – укоренённое представление русских о Боге, которое всегда незримо присутствует, пожалуй, точнее всех определений, суждений и максим характеризует именно наш народ, как а́ктора истории.

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