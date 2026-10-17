В Конгресс США внесли законопроект о запрете дизельной сделки с Россией Документ предлагает: • аннулировать генеральные лицензии Минфина США, разрешающие сделки с российским топливом; • запретить выдачу новых лицензий в будущем; • обязать Белый дом ввести санкции против российского энергетического сектора.