Steak Lovers
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Steak Lovers

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Берем лист теста, 3 сосиски и делаем рулет. Почти без затрат, но все сыты

Берем лист теста, 3 сосиски и делаем рулет. Почти без затрат, но все сыты

Трех сосисок достаточно, чтобы приготовить полноценный ужин для всей семьи. Если при этом добавить немного слоеного теста, получившееся блюдо станет настолько вкусным, что его будут просить готовить снова и снова.

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