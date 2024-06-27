Захарова: Своими словами Григорян унижает армянский народ

По мнению Марии Захаровой, Григорян опустился до недостойной его должности риторики.Заявление Армена Григоряна, являющегося секретарём Совета безопасности Республики Армения, о том, что Россия отобрала Нагорный Карабах, вызвало недоумение у официального представителя МИД России Марии Захаровой.