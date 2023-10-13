В Московском районе завершена установка детской площадки в поселке Левинка

В Московском районе Нижнего Новгорода завершена установка детской площадки в поселке Левинка. Работы были организованы в рамках программы губернаторского проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» в номинации «Все лучшее — детям!».
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