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Американские СМИ пишут, что украинцы лучше афганцев, чтобы их приняла Европа

Американские СМИ пишут, что украинцы лучше афганцев, чтобы их приняла Европа

Американцам важно уговорить европейцев принять украинских беженцев. В странах Европы боятся мигрантов и не хотят тратить на чужаков деньги, ведь Евросоюз переживает экономический кризис, и уровень жизни собственных граждан там заметно снизился.

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