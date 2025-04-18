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Трамп провоцирует реализацию «Силы Сибири – 2»

Трамп провоцирует реализацию «Силы Сибири – 2»

Эскалация торговой войны между США и КНР, устроенная президентом Трампом, который ввел 125%-ные ввозные пошлины на китайские товары и теперь грозит 245%-ными, должна способствовать дальнейшему экономическому сближению Пекина и Москвы.

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