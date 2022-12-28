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Энтони Дэвис вернется на площадку не раньше середины января

Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис продолжает восстанавливаться после стрессовой травмы стопы. Как сообщает инсайдер НБА Шэмс Чарания, несмотря на отсутствие перелома, звездный баскетболист не вернется на площадку как минимум до середины января.

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