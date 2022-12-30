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Агент об уходе Ивана из «Зенита» зимой: «Еще ничего не определено»

Агент об уходе Ивана из «Зенита» зимой: «Еще ничего не определено»

Агент Ивана Куарезмы опроверг информацию об уходе вратаря из «Зенита» зимой. «У нас еще ничего не определено, – сказал Луис Фернандо Гарсия.

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