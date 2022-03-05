Минобороны РФ: Украинские нацбатальоны бьют по войскам ДНР из школ, роддомов и детских садов в Мариуполе

Донецкие военные продолжают сжимать кольцо окружения вокруг городаБоевики украинских нацбатальонов «Азов» и «Айдар» в Мариуполе стреляют по вошедшим в город войскам Донецкой народной республики (ДНР) из школ, больниц, роддомов и детских садов.