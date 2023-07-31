Ведущий «России 1» Гуревич, осудивший СВО, вернулся в эфир

Александр Ляшенко

Два варианта ответа на его возвращение: 1. у него(у них) возникло ощущение,что они правы, 2. их принимают потому что политика государства меняется в их пользу. А нам, осудившим этих пройдох, ещё придётся просить у них прощения, как сделал засланец Д.Песков для Пугачёвой, и которого вычислила его жена,"спортсменка мира",назвав его "мой белогвардеец". Т.е. ничего ни российского,и тем более советского в этом пресс-секретаре Президента, нет от слова совсем.Очень подозрительно,что в окружении Президента, мутные личности: Илларионов,Сурков и этот Песков,а ведь есть и те которые не на виду.