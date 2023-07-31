Как будут возвращаться испуганных патриотов? Да вот так. Даже не тихой сапой. Практически бессменный ведущий программы на канале Россия 1 «Сто к одному» Александр Гуревич решительно вернулся в телевизор, невзирая на давнее осуждение спецоперации.
Ведущий «России 1» Гуревич, осудивший СВО, вернулся в эфир
Комментарии
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Александр Ляшенко
Два варианта ответа на его возвращение: 1. у него(у них) возникло ощущение,что они правы, 2. их принимают потому что политика государства меняется в их пользу. А нам, осудившим этих пройдох, ещё придётся просить у них прощения, как сделал засланец Д.Песков для Пугачёвой, и которого вычислила его жена,"спортсменка мира",назвав его "мой белогвардеец". Т.е. ничего ни российского,и тем более советского в этом пресс-секретаре Президента, нет от слова совсем.Очень подозрительно,что в окружении Президента, мутные личности: Илларионов,Сурков и этот Песков,а ведь есть и те которые не на виду.
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4 час.
svetlana
Бессмысленная передача,неприятный ведущий.Гнать с телевидения Гуревича взашей.
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3 час.
Evgenija Palette
Ну, почему же тайно? Соловьев, например, который ежедневно демонстрирует нам театр бездарного актера, даже анекдоты и всякие "пустячки" из еврейской жизни с удовольствием рассказывает нам ( в паузах между политическими вопросами)... Совсем даже не тайно...
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2 час.
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