Шаман явно не хотел такой славы

Певец Шаман получил известность там, где явно не хотел. Его песня пафосная и насквозь вроде как патриотичная песня «Мой Бой» получила широкую известность среди представителей запрещенной организации, проще говоря сексуальных меньшинств.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии