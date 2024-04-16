Собянин: Конкурс «Новатор Москвы» бьет рекорды по количеству заявок

Активными участниками конкурса являются аспиранты и студенты высших учебных заведений Как сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин, в столице продолжается регистрация на участие в пятом конкурсе «Новатор Москвы».
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