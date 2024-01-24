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Русская весна

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«Нравится вам это или нет»: Трамп сделал заявление о Путине и Си Цзиньпине

«Нравится вам это или нет»: Трамп сделал заявление о Путине и Си Цзиньпине

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин, в отличие от нынешнего главы США Джо Байдена, любят свои страны, заявил бывший американский лидер Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

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