«Нравится вам это или нет»: Трамп сделал заявление о Путине и Си Цзиньпине

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин, в отличие от нынешнего главы США Джо Байдена, любят свои страны, заявил бывший американский лидер Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.
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