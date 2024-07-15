Вокруг света: Знает 5 языков, играет в «Что? Где? Когда?» в США, но мечтает уехать: Как живет теперь Инна Друзь, дочь знаменитого знатока

Большеглазую девушку Инну Друзь помнят все, кто интересуется игрой «Что? «Где? Когда?». Дочка одного из самых знаменитых игроков, Александра Друзя, много лет назад успешно дебютировала на игре и претендовала на роль достойной преемницы отца.