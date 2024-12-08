МИД: Россия находится в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции

Москва находится в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции, заявили в МИД России. «Российская Федерация находится в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции», — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.
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