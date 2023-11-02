Неожиданное предложение от сената США: Пришла пора переговоров России и Украины

В Соединённых Штатах уверены в необходимости переговоров между Россией и Украиной.Американский сенатор-республиканец от штата Алабама Томми Табервилль заявил, что настал "отличный момент" для начала переговоров между Россией и Украиной.
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