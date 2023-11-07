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EUROMORE

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Не надо бояться разрушения стереотипов и своих внутренних страхов

Не надо бояться разрушения стереотипов и своих внутренних страхов

На «EUROMORE» опубликована новая запись немецкого журналиста, главного редактора издания «World Economy» Александра Сосновского: ООН, так же как МОК, ОБСЕ, МУС и прочие, не могут решить ни одной проблемы, не пользуются авторитетом и не обладают никакой властью.

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