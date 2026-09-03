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Царьград

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200 артистов из 18 стран участвуют в фестивале "Без границ"

200 артистов из 18 стран участвуют в фестивале "Без границ"

С 10 по 13 сентября в Цирке Чинизелли пройдет V Международный фестиваль циркового искусства "Без границ".

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