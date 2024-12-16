ХК «Чикаго» обыграл «Айлендерс»

Команды схлестнулись в матче регулярного чемпионата НХЛ.Битва закончилась со счетом 5:3. Авторы голов - Илья Михеев, Тэйлор Холл, Теуво Терявяйнен, Коннор Бедард, Коннор Мерфи, Райан Пулок, Симон Хольмстрем и Ноа Добсон.
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