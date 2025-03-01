Зачем в Венгрии построили «Деревню хоббитов», и почему в ней никто не живет

Необычные строения, начиная с 1737 года украшают один из холмов на северо-востоке Венгрии. Современные туристы в них сразу узнают домики хоббитов, хотя по странному стечению обстоятельств они находятся на холме с таким же названием – Gombos Hill.
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