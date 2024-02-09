Медведев: Путин в интервью Карлсону рассказал, почему Украины никогда не было

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что российский президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно рассказал, почему Украины не было и не будет.
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