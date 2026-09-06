В Орле 20-летний администратор обворовал компьютерный клуб

В Орле в полицию обратился сотрудник компьютерного клуба. Он рассказал, что проверил деньги в сейфе и недосчитался около 90 тысяч рублей.
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