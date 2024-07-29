В Госдуме разрабатывают поправки, которые позволят распространить конфискацию за коррупционные преступления на все имущество виновника и его наследников первой очереди.
В России хотят конфисковать имущество у родственников коррупционеров
Комментарии
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Россиянин
Ну так не стоит держать коррупционеров за дураков. Они изначально переписывают все имущество на жен, родителей и детей. Стало быть, родственники становятся соучастниками по коррупции. Они участвуют в сокрытии незаконно приобретенного имущества и других ценностей. Ну а коррупционеры при краже в особо крупном размере, всегда действуют в преступном сговоре со своими подчиненными и вышестоящим начальством. Большие деньги невозможно украсть в одиночку.
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