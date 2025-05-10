Семьи ивановских участников СВО будут бесплатно отправлять в санатории

Президент России Владимир Путин подписал указ, опубликованный на официальном портале правовой информации, который предусматривает предоставление бесплатных путевок одному из членов семьи для сопровождения бойца.
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