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В Анапе в пользу РФ хотят изъять стадион "Спартак"

В Анапе в пользу РФ хотят изъять стадион "Спартак"

Спортивный объект располагается в самом центре курорта.Прокуратура Краснодарского края планирует изъять из незаконного владения в пользу Российской Федерации стадион "Спартак", расположенный в центре Анапы.

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