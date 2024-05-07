В Анапе в пользу РФ хотят изъять стадион "Спартак"

Спортивный объект располагается в самом центре курорта.Прокуратура Краснодарского края планирует изъять из незаконного владения в пользу Российской Федерации стадион "Спартак", расположенный в центре Анапы.
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