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Татар-информ

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Более 100 школьников и студентов исполнили «Туган тел» у Нацбиблиотеки РТ

Более 100 школьников и студентов исполнили «Туган тел» у Нацбиблиотеки РТ

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» Более 100 школьников и студентов собрались у Национальной библиотеки Татарстана, чтобы вместе исполнить песню «Туган тел» на стихи татарского поэта Габдуллы Тукая.

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