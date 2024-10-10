Сийярто: визиты министров в Россию являются суверенным правом Венгрии

Визиты венгерских государственных деятелей в Россию являются неотъемлемым правом Будапешта. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, находящийся сейчас на Международном газовом форуме в Санкт-Петербурге.