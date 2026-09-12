Песков: Россия рассчитывает на положительный итог миротворческих усилий США

Возвращение США к вопросу урегулирования украинского конфликта дало некоторые надежды. Об этом в комментарии «Известиям» заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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