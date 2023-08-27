Когда покупаешь страховку, не всегда догадываешься о том, что и у нее есть «подводные камни»

При оформлении каско агент обычно обращает внимание клиента на преимущества полиса. Но программы страхования содержат не только льготы, но и множество нюансов, исключений и подпунктов, которые могут беспокоить автомобилистов.
Популярные статьи
- Автоинспектор прострелил ноги мотоциклисту без прав, который устроил погоню, а затем угрожал сотрудникам ДПС ножом и баллончиком
- 15 августа ГАЗ М-20 «Победа» отметил день рожденья
- Когда великий Архимед изобрел винт, он и представить не мог, что через несколько веков его изобретение позволит покорять самое тяжелое бездорожье
Свежие комментарии