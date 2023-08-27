АвтоИдеи

139 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Денис Замилов
    Не ну почему же маркетологов виноваты русскиеНа модель нет спроса
  • Oltaviro Oltaviro
    Не сможетЧто чистокровный ...
  • Дмитрий Грязев
    В Благовещенске и выгодному клиенту - ТОЖЕ! Езжу без ДТП, каждый год плачу все больше и больше, хоть у меня и стаж, и...25 июля 2023 года...

Когда покупаешь страховку, не всегда догадываешься о том, что и у нее есть «подводные камни»

Когда покупаешь страховку, не всегда догадываешься о том, что и у нее есть «подводные камни»

﻿﻿При оформлении каско агент обычно обращает внимание клиента на преимущества полиса. Но программы страхования содержат не только льготы, но и множество нюансов, исключений и подпунктов, которые могут беспокоить автомобилистов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх