Главы МИД Китая и Пакистана обсудили двусторонние отношения

Хэфэй, 30 марта /Синьхуа/ -- Член Госсовета КНР, министр иностранных дел Ван И сегодня провел в Туньси /провинция Аньхой, Восточный Китай/ переговоры с главой МИД Пакистана Шахом Мехмудом Куреши, который прибыл в Китай для участия в 3-й встрече министров иностранных дел стран-соседей Афганистана В условиях сложной и изменчивой международной и региональной ситуации отношения всепогодного стратегического сотрудничества и партнерства между Китаем и Пакистаном выдержали испытания и доказали высокую жизнеспособность, став важным фактором обеспечения мира и стабильности в регионе, сказал Ван И.