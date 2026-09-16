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ЦБ Армении считает рост цен на газ из России «апокалиптическим» сценарием

ЦБ Армении считает рост цен на газ из России «апокалиптическим» сценарием

Центральный банк Армении рассматривает возможное повышение стоимости российского газа как чрезвычайный сценарий, который способен одновременно ускорить инфляцию и ударить по экономической активности.

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