ЦБ Армении считает рост цен на газ из России «апокалиптическим» сценарием

Центральный банк Армении рассматривает возможное повышение стоимости российского газа как чрезвычайный сценарий, который способен одновременно ускорить инфляцию и ударить по экономической активности.
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