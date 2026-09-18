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Мировое обозрение

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Польша стала частью коалиции Украины по созданию аналога Patriot

Польша стала частью коалиции Украины по созданию аналога Patriot

Варшава официально вошла в состав коалиции, которая займется созданием европейского аналога американского зенитного ракетного комплекса Patriot.

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