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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Динамо-Владивосток» объявило о расторжении контракта с Маликом Ньюмэном

« Динамо-Владивосток » объявило о расторжении контракта с американским защитником Маликом Ньюмэном (29 лет, 191 см) по взаимному согласию сторон.

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