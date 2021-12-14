14 декабря в Архангельске сотни горожан останутся без коммунальных удобств

Об этом сообщает пресс-служба администрации Архангельска.С 9:00 до 24:00 теплоснабжение отключат по адресам: улица Воскресенская, 3/1/2, 7, 7/1/2, 9, 11, 17, 19, 55; улица Карла Маркса, 3, 4, 6, 6/1, 9/1, 12, 12/1/2 , 13, 15, 20, 24, 27, 29, 29/1, 31, 31/1, 33, 33/1, 37, 39; улица Логинова, 14, 14/1, 16, 16/1, 18, 20; проспект Ломоносова, 151, 152, 154, 175, 177, 177/1, 181, 183/1/2/3/4/5, 190/1, 194, 200, 201, 201/1, 202, 202/1, 203, 204; проспект Новгородский, 147, 151, 153, 155, 158, 160, 164, 171, 173; улица Попова, 8, 14, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 24/1, 25, 26, 27, 29, 32, 34, 43; улица Свободы, 1, 3, 6/1, 8, 14, 21, 23, 23/1, 24, 25, 25/1, 26, 27, 29/1, 31, 33, 39, 53; набережная Северной Двины, 82, 84, 85, 86/1, 87, 88, 88/1, 93, 93/1, 95, 95/2, 96, 96/1, 98, 98/1, 100; проспект Троицкий, 45, 45/1, 47, 49, 51, 57, 61, 61/1, 63, 65, 67, 69, 73, 73/1, 75, 94, 96/1, 96/а, 102, 104, 106, 112; парк Петровский, 1.