Москва активно реализует поручения Путина относительно капремонта школ и детсадов

Москва в полной мере реализует поручения президента Власти столицы активно воплощают в жизнь указания президента России Владимира Путина о проведении капитального ремонта школ и дошкольных учреждений, представленные им в ежегодном послании Федеральному Собранию.
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