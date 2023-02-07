Украинские военные проинформировали о боях на левом берегу реки Оскол, в 15 км от Купянска

Украинские военнослужащие проинформировали о боестолкновениях с российской армией на левом берегу реки Оскол, которая находится всего лишь в 15 километрах от города Купянска, в Харьковской области Украины, сообщает портал "Военное обозрение".
Украинские военнослужащие проинформировали о боестолкновениях с российской армией на левом берегу реки Оскол, которая находится всего лишь в 15 километрах от города Купянска, в Харьковской области Украины, сообщает портал "Военное обозрение".
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