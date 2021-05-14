Владельца выпавшей из окна в Химках рыси оштрафовали

РИАМО - 14 мая. Эконадзор провел административное расследование по факту содержания в неволе 9-месячной европейской рыси, по итогам владельца животного оштрафовали, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
РИАМО - 14 мая. Эконадзор провел административное расследование по факту содержания в неволе 9-месячной европейской рыси, по итогам владельца животного оштрафовали, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
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