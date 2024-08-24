Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к гражданам страны в День независимости республики.
Зеленский обратился к украинцам с места начала нападения ВСУ на Курскую область
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Maxim
Картинка наложена, как карта в прогнозе погоды..
Ответить
15 час.
НП
Наталья Павлова
Зеленский посетил приграничье Сумской области ещё и записал видеообращение к гражданам Украины? Ну, коль есть примета, что место, где Зеленский появляется со своим изображением, то место это вскоре сдаётся ВСУшниками российским войскам, то, стало быть, следует ожидать что и Сумскую область, не город, не посёлок, а целую область хохлы скоро сдадут.
Ответить
12 час.
MS
Mikhail Stepanov
Жаль, что этого подонка не накрыли ракетой на этом месте!
Ответить
3 час.
Свежие комментарии