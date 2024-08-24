Зеленский обратился к украинцам с места начала нападения ВСУ на Курскую область

НП

Наталья Павлова

Зеленский посетил приграничье Сумской области ещё и записал видеообращение к гражданам Украины? Ну, коль есть примета, что место, где Зеленский появляется со своим изображением, то место это вскоре сдаётся ВСУшниками российским войскам, то, стало быть, следует ожидать что и Сумскую область, не город, не посёлок, а целую область хохлы скоро сдадут.