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Похищение в центре Москвы: предприниматель Арег Щепихин увезен в багажнике

Похищение в центре Москвы: предприниматель Арег Щепихин увезен в багажнике

В центре Москвы был похищен предприниматель Арег Щепихин. Мужчины в чёрных костюмах силой увезли его в багажнике «Мерседеса».

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Комментарии
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Вадим Кузнецов
Прямо посреди Москвы. В особо охраняемом объекте (ж/д вокзал). В присутствии всех этих пузатых охранников (эх, ждут их на фронте!), полицаев, толпы народа. Сквозь рамку протащили. Под видеонаблюдением. Говорят, что похитители - чеченцы. Это что, им деньги, данные нашим добрым Аллахом Владимировичем, в голову ударили и мозги вынесли? БЕСПРЕДЕЛ. У нас вообще государство есть ли? А если нет, то кому мы платим налоги, и зачем? Кажется, всерьез следует задуматься о самообороне и средствах самообороны. А то вдруг какому-то особо бородатому приглючится, что я оскорбил его Веру, ишака и прочее. Если уж в таком месте можно открыто похитить человека, то на &quot;полицию&quot; надежд никаких. ПОЗОРИЩЕ.
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