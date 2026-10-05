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Коллапс и антивоенный митинг в Киеве, сладкая пилюля от Мерца. Украина на минувшей неделе

Коллапс и антивоенный митинг в Киеве, сладкая пилюля от Мерца. Украина на минувшей неделе

Прошедшая неделя стала для Украины знаковой. Во-первых, столица оказалась разрезанной надвое – из-за ударов ВС РФ по главным для Киева мостам, Южному и Северному.

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