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Хирург Фитч: военврачи «Днепра» провели более 10 операций на открытом сердце

Хирург Фитч: военврачи «Днепра» провели более 10 операций на открытом сердце

Военные хирурги мотострелкового полка 58-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Днепр» ВС России провели раненым бойцам более 100 операций по протезированию магистральных артерий и около 10 на открытом сердце.

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