Хирург Фитч: военврачи «Днепра» провели более 10 операций на открытом сердце

Военные хирурги мотострелкового полка 58-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Днепр» ВС России провели раненым бойцам более 100 операций по протезированию магистральных артерий и около 10 на открытом сердце.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии