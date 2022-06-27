FiNE-NEWS

1 476 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Борис
    Что значит поймали ? нам вообще-то пофигу кто и чего знает , если кто испугался то это покупатель и только в случае е...Российский танкер...
  • Александр
    😜 Рекламный лозунг. Может, кто еще кроме хохлов купится.Пентагон: Ракеты ...
  • Николай Герасименко
    Эта "горячая" новость из серии лжи и вбросов против РФ, очередная попытка нагадить нам. Три немецких танкера Amur Riv...Зеркальный ответ:...

Вильнюс и Брюссель установили правила транзита между Калининградской областью и «материковой» Россией через Литву

Вильнюс и Брюссель установили правила транзита между Калининградской областью и «материковой» Россией через Литву

Литовские власти провели консультации с руководством Еврокомиссии (ЕК). Обсудив сложившуюся вокруг Калининграда ситуацию, Вильнюс и Брюссель установили правила транзита грузов между Калининградской областью и «материковой» Россией через Литву.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх